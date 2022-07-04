В барнаульском зоопарке из-за посетителей умер косулёнок и заболели другие животные

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» из-за посетителей погиб косулёнок и заболели несколько животных. Подробности инцидента сообщили сотрудники зверинца.

По словам работницы, в зоопарке заболели козы, морские свинки, кролики.

«И самое грустное — у нас погиб косулёнок. Следствием этого стало то, что посетители кормят животных. Морковь, яблоко, капуста — оно допустимо в рационе животных, но в определённых количествах. Поэтому мы просим: не кормите, пожалуйста, наших животных», — сказала сотрудница.

Ранее в барнаульском зоопарке родились два детёныша пумы.