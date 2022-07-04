В барнаульском зоопарке из-за посетителей умер косулёнок и заболели другие животные
Сотрудники зверинца призвали посетителей не кормить животных
4 июля 2022, 08:30, Никита Черников
В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» из-за посетителей погиб косулёнок и заболели несколько животных. Подробности инцидента сообщили сотрудники зверинца.
По словам работницы, в зоопарке заболели козы, морские свинки, кролики.
«И самое грустное — у нас погиб косулёнок. Следствием этого стало то, что посетители кормят животных. Морковь, яблоко, капуста — оно допустимо в рационе животных, но в определённых количествах. Поэтому мы просим: не кормите, пожалуйста, наших животных», — сказала сотрудница.
Ранее в барнаульском зоопарке родились два детёныша пумы.
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