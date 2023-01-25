В Екатеринбурге учителя гимназии обвинили в заклеивании рта ученику

Мама мальчика заявила, что от рукоприкладства пострадали и другие дети

25 января 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Мама одного из учеников элитной гимназии в Екатеринбурге обвинила учителя в том, что он заклеил рот скотчем её сыну. Об этом сообщает URA.ru.

О случившемся женщина узнала в родительском чате, а позднее о рукоприкладстве ей рассказал сын. По словам ребёнка, другие школьники также подвергаются насилию со стороны педагога.

"Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребёнку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам", – рассказала женщина.

После случившегося руководство школы пригласило женщину на разговор. Следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле учителя начальных классов одной из школ осудили за жестокое обращение с несовершеннолетними.