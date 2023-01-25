В Екатеринбурге учителя гимназии обвинили в заклеивании рта ученику
Мама мальчика заявила, что от рукоприкладства пострадали и другие дети
25 января 2023, 11:32, ИА Амител
Мама одного из учеников элитной гимназии в Екатеринбурге обвинила учителя в том, что он заклеил рот скотчем её сыну. Об этом сообщает URA.ru.
О случившемся женщина узнала в родительском чате, а позднее о рукоприкладстве ей рассказал сын. По словам ребёнка, другие школьники также подвергаются насилию со стороны педагога.
"Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребёнку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам", – рассказала женщина.
После случившегося руководство школы пригласило женщину на разговор. Следователи проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Барнауле учителя начальных классов одной из школ осудили за жестокое обращение с несовершеннолетними.
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