НОВОСТИПроисшествия

В Екатеринбурге учителя гимназии обвинили в заклеивании рта ученику

Мама мальчика заявила, что от рукоприкладства пострадали и другие дети

25 января 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Мама одного из учеников элитной гимназии в Екатеринбурге обвинила учителя в том, что он заклеил рот скотчем её сыну. Об этом сообщает URA.ru.

О случившемся женщина узнала в родительском чате, а позднее о рукоприкладстве ей рассказал сын. По словам ребёнка, другие школьники также подвергаются насилию со стороны педагога.

"Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребёнку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам", – рассказала женщина.

После случившегося руководство школы пригласило женщину на разговор. Следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле учителя начальных классов одной из школ осудили за жестокое обращение с несовершеннолетними. 

 

Комментарии 21

  • Может этому ребенка дома ремня не хватает? Да и мамаше тоже. Это КАК надо довести учителя, чтобы он так себя вел?
    25 января, Гость   Ответить
  • Так тож Гимназия! там и розгами пороть не возбраняется!!!
    25 января, Гость   Ответить
  • Может этому ребенка дома ремня не хватает? Да и мамаше тоже. Это КАК надо довести учителя, чтобы он так себя вел? ***** А может полоумную учителку изолировать от общества лет на пять? Дать ей просеку - пускай лес валит. Ты не имеешь право поднимать руку на чужого ребенка, это правило. Своего, если ты тварь поганая, бей. Но чужого не смей.
    25 января, Гость   Ответить
  • А если чужой ребенок тварь поганая и его родителям на это наплевать?
    25 января, Гость   Ответить
  • Ты не имеешь право поднимать руку на чужого ребенка, это правило... Яжемать отписалась? Бедным учителям сейчас уже ничего нельзя. В Кемерово (по-моему) учительница на УРОКЕ отобрала СИГАРЕТУ у ученика, так учителя еще и наказали. В наше время (да-да) у ученика бы жопа синяя была!
    25 января, Гость   Ответить
  • Яжемать отписалась? **** Нет. Яжеотец. Горб сломаю за своего ребенка.
    25 января, Гость   Ответить
  • А если чужой ребенок тварь поганая ***** Ты можешь считать чужого ребенка кем угодно. Ты трогать его не смеешь. Это тварям из учительского лобби понятно?
    25 января, Гость   Ответить
  • Горб сломаю за своего ребенка... А если чужой ребенок Вашему Горб сломает? Конфеткой угостите?
    25 января, Гость   Ответить
  • Горб сломаю за своего ребенка------- а если свой горб повредишь в процессе ломания?
    25 января, Гость   Ответить
  • а если свой горб повредишь в процессе ломания? ***** Может разное произойти, я не зарекаюсь ни от какого исхода. Но факт в том, что я предприму попытку наказать обидчика своего ребенка. Будь эта попытка успешной или нет - в руках Бога.
    25 января, Гость   Ответить
  • А если чужой ребенок Вашему Горб сломает? ***** А вот это я посчитаю несчастным случаем, и приложу все силы, чтобы поднять своего на ноги. И только когда ребенка обижает взрослый - он тварь поганая, и ему жить не надо. Надо дифференцировать источник причинения зла.
    25 января, Гость   Ответить
  • ну и чего ругаться,все эти вопросы решаются на раз,законодательная база и видеокамеры,а вот потом интересно будет посмотреть что на это скажут учителя и что скажут родители деток
    25 января, Гость   Ответить
  • Яжемать отписалась? **** Нет. Яжеотец. Горб сломаю за своего ребенка. А слово "жопу" не заметил?
    25 января, Гость   Ответить
  • Ну взрослые же тут люди а ведете себя хуже чем дети в садике. Вот как с такими рядом жить.
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот как работать учителям с такими неадекватными родителями? Сразу видно, что ребёнок в папашу. Ужас ужасный!
    25 января, Гость   Ответить
  • "Может этому ребенка дома ремня не хватает?" --- Гость, это ВАМ не хватает ремня. Выпороть бы вас прилюдно по заду, чтобы мозги из зада вернулись в голову!
    25 января, Гость   Ответить
  • Здесь яжемамкают и детей оскорбляют вместе с их родителями - это те самые ненормальные родители, которые не умеют себя вести и детей такими же воспитывают. Вы оскорбляете всех направо-налево бездоказательно, просто лишь бы оскорбить. А это значит вы дурно воспитанные люди и не можете воспитать своих детей нормальными. Подумайте о этом.
    25 января, Гость   Ответить
  • Раз речь пошла о поломанных горбах, значит где-то рядом пасется Ефпаторий Каловорот.
    25 января, Гость   Ответить
  • Ты не имеешь право поднимать руку на чужого ребенка, это правило.-----и ТВОЙ ребенок пасть на взрослого пусть не разевает.
    25 января, Гость   Ответить
  • мамаше одно место надо заклеить.
    25 января, Гость   Ответить
  • для яжемать и яжеотец,обязанность учителя-учить и если он берет на себя обязанности воспитателя,то надо лишать прав(родительских) тех кто не хочет исполнять свои обязанности
    25 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров