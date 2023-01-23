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В Барнауле учитель избивал детей линейкой, хватал за волосы и бил лицом об парту

Его оштрафовали и на один год лишили права заниматься педагогической деятельностью

23 января 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле учителя начальных классов одной из школ осудили за жестокое обращение с несовершеннолетними, сообщает Управление юстиции Алтайского края.

"Так, во время уроков он наносил ученикам удары деревянной линейкой по телу, хватал рукой за шею и волосы, одного из учеников ударил лицом об парту. Подсудимый заявил о частичном признании вины в отношении одного из несовершеннолетних. Его законный представитель обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон", – рассказали в ведомстве.

Педагога оштрафовали на 24 тыс. рублей. Судья не установил отягчающих наказание обстоятельств, а также учёл положительные характеристики и поощрительные грамоты. Также на один год его лишили права заниматься педагогической деятельностью.

"Оснований для прекращения уголовного преследования по одному из эпизодов в связи с примирением мировой судья не усмотрел", – добавили в управлении.

 

Комментарии 32

  • Прям всех бил или только особо упоротых, которые по другому не понимали ? У нас в 80-е в классе тоже такие ученички были, понимали только когда учительница их линейкой здоровенной вдоль спины протянет, тогда доходило. И женщин-учителей доводили до белого каления. Зато с физиком-мужиком или трудовиком были тише воды и ниже травы. Историчка одного за волосы подняла вместе со стулом и вышвырнула в коридор, т.к. не затыкался и слова нормальные не понимал. Зато шелковый стал. Такие быдло-детки только силу понимают.
    23 января, Гость   Ответить
  • Мне трудовик об голову деревянную линейку ломал, географ бил самодельной указкой из антенны по уху. Очень им благодарен.
    23 января, Гость   Ответить
  • Многие, кто учился во времена Кровавого Совка в школе 42 понят страшный кабинет на третьем этаже, расположенный между туалетом и каморкой художника... вот где ломались ручки и линейки... Зато немецкий отлично помним! ;)
    23 января, Гость   Ответить
  • заметили? не родитель, а --- Его законный представитель обратился с заявлением... о, как!?
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, Почему у одних учителей дети в классе "быдло-дети", а других слушаются? У нас в 80-ых годах в начальной школе В НАШЕМ классе дети сидели тихо так, что было слышно, как шумят лампы. Хотя учительница никогда и голоса на нас не повышала. Была строгой, последовательной, но разумной. А в классе за стенкой учитель постоянно орал на детей. По любому поводу. Это ОТ УЧИТЕЛЯ зависит, как себя будут вести на уроке ученики началки. Каков поп, таков и приход.
    23 января, Гость   Ответить
  • "Очень им благодарен." ---- Гость, на работе тоже тебя постоянно приходится бить, чтобы ты работал? Это что, такая порода людей - пока их колотишь, они что-то делают?
    23 января, Гость   Ответить
  • В 101-й трудовик по слесарке молотками кидался.))
    23 января, Гость   Ответить
  • Очень им благодарен. - То есть если вас работодатель по уху съездит, вы тоже, как я понимаю, ему будете благодарны. А дома вас тоже дрыном воспитывают?
    23 января, Гость   Ответить
  • То есть если вас работодатель по уху съездит, вы тоже, как я понимаю, ему будете благодарны. А дома вас тоже дрыном воспитывают? Два красных диплома - завидуйте (без одной четверки). Поведение и дисциплина были ужасные - просто стал четким по дисциплине и всё завертелось.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты крютой
    23 января, Гость   Ответить
  • Учитель делал все правильно!
    23 января, Гость   Ответить
  • Дети сейчас распустились из-за телефонов с интернетом. Забирать телефоны при входе в учебное завидение (школу)
    23 января, Гость   Ответить
  • К сожалению только с возрастом понимаешь, что учитель всегда был прав. Спасибо вам учителя, за ваши линейки, неравнодушие, потерянное здоровье!
    23 января, Гость   Ответить
  • ИДИОТИЗМ!!!!!!!! За издевательство над собакой или кошкой до пяти лет лишения свободы, а за издевательство над беспомощным ребенком штраф и запрет на год.
    23 января, Гость   Ответить
  • "Учитель делал все правильно!" ---- Гость, есть тебя бить - это правильно, это не значит, что и других нужно бить.
    23 января, Гость   Ответить
  • "Два красных диплома - завидуйте" --- Гость, мне нечему завидовать, красный диплом есть, но работаю не по специальности и зарабатываю прилично. И учеба не из-под палки шла, а сознательно.
    23 января, Гость   Ответить
  • Два красных диплома - завидуйте - Зачем? Я не бегаю и не хвастаюсь в интернетиках ни дипломами, ни знаниями. Но на вопрос вы так и не ответили - будет ли для вас нормальным рукоприкладство работодателя.
    23 января, Гость   Ответить
  • У нас в 90-е учительница заставила выплюнуть ученика жевачку в руку, и закатал её ему в волосы. Никто жалобы не писал. Просто с первого раза не понял, что не надо на её уроках чамкать.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, "каков поп, таков и приход", к сожалению, вы заблуждаетесь. Большую роль играет социум: если в класс попадёт один невоспитанный ребёнок, то осуждение одноклассников его содержит, а вот если их таких 15, то антилидерство создаст совсем другую атмосферу в классе, и там хоть с линейкой, хоть без. Важна работа учителя и родителя, тогда будет результат.
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, остальные тройки? Ну без одной четверки ведь. Завидуем. :D
    23 января, Гость   Ответить
  • Люди, которые поют тут хвалебные оды подобным "учителям" - моральные уроды. И неважно сколько у них 5 и какого цвета аттестаты.
    23 января, Гость   Ответить
  • Люди, которые поют тут хвалебные оды++++++ А те кто орёт на учителей, яжемамки ростящие тупых балбесов. Они потом и по вам ногами проскачут, потому что вы им гамбургер и кофий не купили в Марии-Ра.
    23 января, Гость   Ответить
  • Беги, мужик навсегда из школы! Год запрета вразумит и жизнь твоя к лучшему изменится!!! Оставь ты эту школу " законным представителям "
    24 января, Гость   Ответить
  • Как то это не по макаренко
    24 января, Гость   Ответить
  • "У нас в 90-е учительница заставила выплюнуть ученика жевачку в руку, и закатал её ему в волосы." ---- Гость, у вас была быдло-учительница. И она повлияла на вас так, что вы теперь считаете такое быдло-поведение нормальным.
    24 января, Гость   Ответить
  • "Забирать телефоны при входе в учебное завидение" --- Гость, начни с себя, отдавай телефон охране при входе на работу. А то вы шустрые в чужие дела нос совать. С СЕБЯ начните.
    24 января, Гость   Ответить
  • "А те кто орёт на учителей, яжемамки ростящие тупых балбесов" ---- Гость, кто орёт на учителей - это те самые люди, на которых орали учителя и родители! Вы САМИ такие ценности прививаете детям - орёте на них, бьёте их. А потом ждете чего? Что они станут цивилизованными? Нет, они будут орущим быдлом.
    24 января, Гость   Ответить
  • У нас в 80-е всякое в школе было. И трудовик молотки об наковальню ломал и физрук матюгался и одна учительница за уши таскала (правда не в нашем классе). Но мы так УВАЖАЛИ учителей, что боялись рассказать родителям за что учителя нас ругали. Могли бы от родителей ещё получить за своё поведение. В общем был баланс - ученики уж совсем не наглели, а учителя применяли власть не выходя за рамки необходимого.
    24 января, Гость   Ответить
  • заметили? не родитель, а --- Его законный представитель обратился с заявлением... о, как!? 16 часов назад, Гость Родитель-тоже законный представитель
    24 января, Гость   Ответить
  • Вот ведь балбесы... Законный представитель ПОДСУДИМОГО, т.е. УЧИТЕЛЯ! адвокат!!
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, Серьезно? А если посмотреть еще раньше? К примеру с ДС? Вы же приводите своих чад в детский сад. И вам уже там все всё должны. А после то же самое в школе. Так кто здесь быдло? Воспитание происходит прежде всего в семье. Ребенок впитывает поведение своих родителей, т.к. в это для него первый авторитет в нежном возрасте. Вот наше общество и получает в результате, как вы выразились - быдло. Т.е. людей с деформацией моральных принципов и девиантным поведением.
    24 января, Гость   Ответить
  • "Вот ведь балбесы... Законный представитель ПОДСУДИМОГО, т.е. УЧИТЕЛЯ! адвокат!!" - вот ты первый балбес! Адвокат не может быть законным представителем подсудимого, законный представитель -тот, кто выполняет эти обязанности в силу закона (без договора, без доверенности), а это либо родитель, либо опекун/попечитель. Учи матчасть!
    24 января, Гость   Ответить
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