В Барнауле учитель избивал детей линейкой, хватал за волосы и бил лицом об парту

Его оштрафовали и на один год лишили права заниматься педагогической деятельностью

23 января 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле учителя начальных классов одной из школ осудили за жестокое обращение с несовершеннолетними, сообщает Управление юстиции Алтайского края.

"Так, во время уроков он наносил ученикам удары деревянной линейкой по телу, хватал рукой за шею и волосы, одного из учеников ударил лицом об парту. Подсудимый заявил о частичном признании вины в отношении одного из несовершеннолетних. Его законный представитель обратился с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон", – рассказали в ведомстве.

Педагога оштрафовали на 24 тыс. рублей. Судья не установил отягчающих наказание обстоятельств, а также учёл положительные характеристики и поощрительные грамоты. Также на один год его лишили права заниматься педагогической деятельностью.