В Госдуме рассмотрят вопрос о статье за дискредитацию всех участников СВО

Ранее с соответствующей просьбой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

25 января 2023, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил в срочном порядке обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале российского парламента.

Напомним, что ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к Володину с просьбой законодательно запретить публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в том числе и в отношении заключённых колоний, которые решили примкнуть к "Вагнеру".

25 января Володин поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву в срочном порядке изучить вопрос о возможности внесения необходимых изменений в Уголовный кодекс.

Отмечается, что Володин и ранее заявлял, что все, кто защищают Россию, в том числе добровольцы и участники ЧВК "Вагнер", являются героями, и отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий.