В Кемерове задержали сторонника украинских националистов, который повредил опоры ЛЭП

Сотрудники ФСБ и МВД в Кемерове задержали мужчину, который повредил две опоры ЛЭП. Об этом сообщает ТАСС.

В органах уточнили, что задержанный является сторонником украинских националистов. При задержании у него изъяли различное оружие, зажигательную смесь, а также дневник, записи в котором доказывают причастность мужчины к совершению диверсий.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 281 («Диверсия») УК РФ.

Мужчину проверяют на причастность к совершению других преступлений.

Ранее сообщалось, что в Мытищах взорвался снаряд к ручному гранатомёту. Предполагается, что мужчина, который перевозил оружие, привёз его как трофей с Донбасса.