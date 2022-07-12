В Крыму избили контрактника за одежду с буквой Z

Злоумышленников ищет полиция

12 июля 2022, 07:45, Никита Черников

В Крыму неизвестные избили военнослужащего за одежду с Z-символикой, сообщил РИА Новости советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

По его данным, инцидент случился в городе Судак. Контрактник лечился в местном санатории, напали на него в районе набережной. Парень написал заявление в полицию. Нападавших ищут полицейские.

«Реакция будет запредельно жесткой», — подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.

Ранее двух жителей Республики Алтай привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Каждый получил штраф 30 тысяч.

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