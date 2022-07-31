В мэрии Барнаула рассказали, как боролись с последствиями сильного дождя, который прошёл 30 июля

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по устранению последствий ливня в Барнауле, сообщается на сайте горадминистрации.

По данным единой диспетчерской службы, вечером 30 июля в городе выпало 5-8 мм осадков. Из-за подтопления на один-два часа перекрывали несколько участков дорог.

В Индустриальном районе пришлось откачивать воду из подвалов трёх многоквартирных домов, а в Железнодорожном районе — с ряда придомовых территорий.

Из-за ветра на улицах Георгия Исакова и Панфиловцев упали два дерева, их уже убрали.

«Глава города поручил держать ситуацию на особом контроле в связи с неблагоприятным прогнозом на ближайшие дни. Принять необходимые меры по недопущению чрезвычайных происшествий», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля во время дождя девочку потоком воды унесло на проезжую часть. Следователи проверяют видео с этим инцидентом. Прокуратура тем временем занимается проверкой ливнёвок.