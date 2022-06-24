В Минобороны назвали причину крушения самолёта Ил-76 в Рязани
По данным военного ведомства, воздушное судно частично разрушилось, коснувшись земли
24 июня 2022, 11:45, Никита Черников
Военно-транспортный самолёт Ил-76 рухнул в Рязани из-за неисправности двигателя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передаёт РИА Новости.
По данным военного ведомства, воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт без груза.
«Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землёй самолёт частично разрушился», — сообщили в Минобороны.
Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.
Инцидент случился утром 24 июня. По данным ТАСС, число погибших в результате крушения выросло до четырёх человек.
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