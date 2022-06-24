В Минобороны назвали причину крушения самолёта Ил-76 в Рязани

Военно-транспортный самолёт Ил-76 рухнул в Рязани из-за неисправности двигателя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передаёт РИА Новости.

По данным военного ведомства, воздушное судно совершало учебно-тренировочный полёт без груза.

«Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землёй самолёт частично разрушился», — сообщили в Минобороны.

Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.

Инцидент случился утром 24 июня. По данным ТАСС, число погибших в результате крушения выросло до четырёх человек.