В Новосибирске мужчина выгуливал собаку, упал в кипяток и погиб

В Новосибирске мужчина вышел с собакой в магазин и пропал. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Сибиряк перестал отвечать на сообщения, после чего его друзья начали поиски. Возле дачи, где находился мужчина, они обнаружили одинокого пса, а продавец магазина сказала, что видела пропавшего — он купил продукты и ушёл.

Позднее знакомые мужчины нашли пакет с продуктами, а его тело обнаружили застрявшим в глине.

Предполагается, что он пошёл по самодельному мосту и упал в яму с кипятком. От ожогов мужчина скончался.