В Новосибирске задержали автоугонщиков из Алтайского края
Мужчины угнали дорогостоящую иномарку, чтобы после ее перепродать
30 декабря 2022, 13:56, Илья Звягинцев
Двух жителей Алтайского края задержали в Новосибирске после угона автомобиля. Об этом рассказали в региональном МВД.
Мужчины 48 и 40 лет угнали автомобиль Lexus LX-570, нанеся владельцу ущерб на сумму в шесть миллионов рублей.
Злоумышленники заранее приехали в город и подобрали автомобиль, который позднее угнали с использованием специальных средств.
В ходе проведения обысковых мероприятий полицейскими обнаружено и изъято: 5 радиостанций, 2 устройства для глушения gps-сигналов, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя.
В отношении угонщиков возбудили уголовное дело.
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