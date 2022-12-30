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В Новосибирске задержали автоугонщиков из Алтайского края

Мужчины угнали дорогостоящую иномарку, чтобы после ее перепродать

30 декабря 2022, 13:56, Илья Звягинцев

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Двух жителей Алтайского края задержали в Новосибирске после угона автомобиля. Об этом рассказали в региональном МВД.

Мужчины 48 и 40 лет угнали автомобиль Lexus LX-570, нанеся владельцу ущерб на сумму в шесть миллионов рублей.

Злоумышленники заранее приехали в город и подобрали автомобиль, который позднее угнали с использованием специальных средств.

В ходе проведения обысковых мероприятий полицейскими обнаружено и изъято: 5 радиостанций, 2 устройства для глушения gps-сигналов, сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, сканер шлагбаумов, ключи от домофонов, устройства для запуска двигателя.

В отношении угонщиков возбудили уголовное дело.

Комментарии 6

  • Спецы высшего класса.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ну вот, вместо кабака на НГ камера)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Бумер 3.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Скажут, что без цели хищения. Просто покататься. И все, год условно...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да, хрен- то там. Наверняка судимые, судимости не погашенные, группа лиц, с такими приспособами- покататься. Ха-ха.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Да, хрен-то там год условно. Наверняка ранее судимые, судимости не погашены, группа лиц, и потом- с такими при способами и покататься. Ха-ха-ха.
    30 декабря, Гость   Ответить
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