В Новосибирской области парень и девушка погибли после вечеринки в баре
Пара ушла из заведения из-за начавшейся драки, после чего их нашли мёртвыми
16 января 2023, 09:55, ИА Амител
19-летний парень и 17-летняя девушка скончались после вечеринки в Новосибирской области. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Молодые люди были знакомы около шести месяцев и вместе отмечали старый Новый год. Во время вечеринки молодой человек выпил, а когда в заведении началась драка, пара решила уйти.
Они отправились в гараж и завели машину, чтобы погреться. Знакомый погибших предполагает, что в гараже молодые люди могли уснуть, после чего задохнулись выхлопными газами.
"Родители и вызвали скорую помощь. Родители Кати тоже в шоке, брат её до сих пор в себя не может прийти. Трагичный несчастный случай, не рассчитали, что опасно заводить машину в гараже", – рассказали знакомые пары.
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