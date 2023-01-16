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В Новосибирской области парень и девушка погибли после вечеринки в баре

Пара ушла из заведения из-за начавшейся драки, после чего их нашли мёртвыми

16 января 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

19-летний парень и 17-летняя девушка скончались после вечеринки в Новосибирской области. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Молодые люди были знакомы около шести месяцев и вместе отмечали старый Новый год. Во время вечеринки молодой человек выпил, а когда в заведении началась драка, пара решила уйти.

Они отправились в гараж и завели машину, чтобы погреться. Знакомый погибших предполагает, что в гараже молодые люди могли уснуть, после чего задохнулись выхлопными газами.

"Родители и вызвали скорую помощь. Родители Кати тоже в шоке, брат её до сих пор в себя не может прийти. Трагичный несчастный случай, не рассчитали, что опасно заводить машину в гараже", – рассказали знакомые пары.

 

 

 

 

Комментарии 4

  • нет уроков ОБЖ (
    16 января, Гость   Ответить
  • Это не уроков нет, это ума нет. Заводить машины в закрытом гараже - это дауном быть надо.
    16 января, Гость   Ответить
  • Сам ты даун. Молодых жалко...
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, да, молодых жалко, но про даунов верно написано...
    16 января, Гость   Ответить
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