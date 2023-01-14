В Барнауле мать погибшей на вечеринке 15-летней дочери рассказала подробности трагедии

Женщина решила предать историю огласке, чтобы напомнить родителям быть внимательнее к детям

14 января 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула Анна рассказала подробности гибели своей 15-летней дочери на вечернике. Девушка, как показало вскрытие, умерла от отравления химическим веществом неизвестного характера. Следователи расследуют уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Как сообщает "Катунь 24", последний раз горожанка видела своего ребёнка 10 декабря 2022 года. 15-летняя Лилия отпросилась пойти в гости к подруге, и не вернулась. Позвонившие утром полицейские сказали женщине, что её дочь скончалась. Оказалось, Лилия пошла на вечеринку с ночёвкой к парню подруги, не сказав об этом матери. Утром девушке стало плохо и прибывшая на вызов скорая констатировала смерть без признаков насильственной смерти. При этом, по словам женщины, её дочь была "абсолютно здоровой", и в версии о том, что у неё мог случиться сердечный приступ или инсульт, она не верит. Анна полагает, что, помимо алкоголя, подростки употребляли на вечеринке что-то ещё.

"То есть они там выпивали пиво, но его там было очень мало. Она в переписке с одногруппницами написала: "Это самое страшное похмелье в моей жизни, я сейчас откинусь". Умереть от двух бутылок пива — точно нельзя. Я подозреваю, что было что-то ещё", — рассказала мать погибшей.

Женщина решила предать историю огласке, чтобы напомнить родителям быть внимательнее к своим детям. По её словам, отношения с Лилией были доверительными, девочка хорошо училась и не давала повода усомниться в поведении.

Журналисты "Катуни 24" пообщались с соседями парня, в квартире которого произошла трагедия. Одна из жительниц рассказала, что подростку 16 лет, но его родители всё время в разъездах. Обычно он шумно играет в компьютерные игры, а летом у него появилась компания. Однако тусовки он проводил нечасто, "может быть, пару раз это было".