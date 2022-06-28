В Новосибирской области женщина одним броском убила шестимесячного ребёнка из-за плача

29-летняя жительница Новосибирской области обвиняется в смерти своего полугодовалого ребёнка, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Инцидент случился днём 17 июня в городе Барабинске.

Женщина не могла успокоить младенца и с силой бросила его на диван. Падение оказалось смертельным.

Сибирячка признала свою вину. В отношении неё завели дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Отметим, что подобный случай происходил в июне 2021 года и в Алтайском крае. Тогда жительница Бурлинского района пыталась успокоить годовалого сына, но не выдержала и избила его. По дороге в больницу малыш скончался. Суд в итоге назначил матери наказание в виде девяти лет и трёх месяцев колонии.