В Павловске таксисты поймали вандалов, разрушающих сквер на берегу пруда
Хулиганы разломали скамейку и фонарь
8 мая 2022, 18:59
В селе Павловск Алтайского края хулиганы испортили общественную собственность на набережной, сообщается в паблике «Подслушано Павловск».
Согласно снимкам, злоумышленники опрокинули и разломали скамейку, а также испортили фонарный столб. Сбежать при этом вандалам не удалось — их поймали проезжавшие мимо таксисты.
Ранее жители Барнаула рассказали о вандалах, которые разрушают жилой комплекс «Мичурин парк».
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