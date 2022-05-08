В Павловске таксисты поймали вандалов, разрушающих сквер на берегу пруда

В селе Павловск Алтайского края хулиганы испортили общественную собственность на набережной, сообщается в паблике «Подслушано Павловск».

Согласно снимкам, злоумышленники опрокинули и разломали скамейку, а также испортили фонарный столб. Сбежать при этом вандалам не удалось — их поймали проезжавшие мимо таксисты.

Ранее жители Барнаула рассказали о вандалах, которые разрушают жилой комплекс «Мичурин парк».