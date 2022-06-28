Пользователи соцсетей рассказали о последствиях страшного шторма в Алтайском крае

Фото: «В курсе 22»

27 июня сразу в нескольких районах Алтайского края прошёл мощный шторм, который нанёс существенный ущерб местным жителям. О последствиях стихии рассказывают в сообществе «В курсе 22».

Так, в посёлке Весёлая Дубрава Новичихинского района прошёл мощный смерч, который, по словам очевидцев, разворотил хозяйственные постройки, повалил бетонные столбы и тем самым оставил деревню без света.

Фото: «В курсе 22»

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В селе Кулунда, по предварительным данным, от удара молнии загорелся частный дом. Однако подробностей по этому происшествию пока нет.

Также стихия нанесла серьёзный ущерб жителям села Назаровка Михайловского района, где град уничтожил посадки, разбил стёкла, повредил кровли и фасады домов, а также автомобили.

Помимо этого, как уже писал amic.ru, в селе Вострово в Волчихинском районе отключалась вода и электричество, а на местном кладбище и на дороге, ведущей к нему, повалило деревья.

Всего без электроэнергии в тот день оставались 24 села, сообщали в МЧС.