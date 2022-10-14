В прокуратуре рассказали подробности многомиллионной кражи из барнаульского ТЦ «Ультра». В ведомстве отметили, что мужчина, который устроился охранником и совершил кражу, отправится под стражу.

«Следствие рассматривает версию, согласно которой подозреваемый, устроившись работать в частное охранное предприятие, подыскал ювелирный отдел, который на ночь отдельно не закрывался, сигнализацией оборудован не был, а ювелирные украшения с витрин не убирались. В ночь своего дежурства совершил хищение украшений, сложив их в похищенный тут же чемодан, а также прихватив из кассы соседнего отдела денежные средства — около 74 000 рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после совершения кражи ювелирных изделий на сумму около 50 млн рублей, мужчина скрывался у своих знакомых.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что у охранника ТЦ был подельник, вместе с которым они после совершения кражи уехали в сторону Новосибирска.