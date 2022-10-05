В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

В России возбудили первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации. Об этом рассказал правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале.

«Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР по статье 328 УК РФ. Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания», — написал правозащитник.

Отмечается, что 32-летний мужчина отказался подписать повестку в военкомат.

В то же время правозащитник написал, что указанная статья, согласно разъяснениям Верховного суда, применяется только при уклонении от срочной службы.

Чиков добавил, что адвокат мужчины уже подал ходатайство о прекращении уголовного дела.

Напомним, что 20 сентября 2022 года Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла большой пакет поправок в Уголовный кодекс. Согласно этим поправкам, в УК вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».