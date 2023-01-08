В Сенегале в крупном ДТП погибли почти 40 человек, еще более 100 получили травмы

Авария произошла с участием двух автобусов, в стране объявили трёхдневный траур

08 января 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авария с участием двух автобусов в области Кафрин в Сенегале унесла жизни 38 человек, ещё более ста получили травмы различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

По данным портала Senenews, автобус, ехавший из Дакара, столкнулся с другим автобусом из региона Кедугу.

Президент Сенегала Маки Салл объявил трёхдневный траур с 9 января.

Ранее amic.ru сообщал, что 7 января в Алтайском крае произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в 13:35 на 375-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе. По предварительным данным, Toyota Vitz выехала на «встречку», где столкнулась с Toyota RAV4. Водитель Vitz погибла на месте аварии.