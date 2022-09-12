В Сети появились фотографии с места страшной аварии на алтайской трассе, в которой погибли два стоматолога

Фотографии страшной аварии на алтайской трассе, в которой погибли двое мужчин, появились в Сети. Снимки опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Напомним, что авария произошла в 06:40 в Поспелихинском районе. По предварительным данным, 22-летний водитель уснул за рулём, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии двое врачей-стоматологов скончались. На заднем сиденье ехала девушка-администратор. Она отделалась лёгкими травмами.

На опубликованных кадрах видно, что от легкового автомобиля осталась только задняя часть. Те, кто сидел на передних сиденьях, не могли выжить.

Пользователи в социальных сетях отмечают, что выжившая девушка «родилась в рубашке».