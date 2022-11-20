В Сибири грузовой поезд протаранил грузовик на путях
Водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм
20 ноября 2022, 16:28, Илья Звягинцев
ЧП произошло на железнодорожных путях между станциями Новочунка и Сосновые. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля выехал на пути перед поездом. Машинист не успел остановиться и протаранил машину.
От полученных травм мужчина, который управлял грузовиком, погиб.
Для устранения последствий аварии к месту происшествия пустили два поезда.
Ранее сообщалось, что водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком в Барнауле.
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