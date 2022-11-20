В Сибири грузовой поезд протаранил грузовик на путях

ЧП произошло на железнодорожных путях между станциями Новочунка и Сосновые. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля выехал на пути перед поездом. Машинист не успел остановиться и протаранил машину.

От полученных травм мужчина, который управлял грузовиком, погиб.

Для устранения последствий аварии к месту происшествия пустили два поезда.

Ранее сообщалось, что водитель «Лады» погиб при столкновении с грузовиком в Барнауле.