В Сибири пенсионерка погибла после того, как её зажало в дверях автобуса

Водитель не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон, и начал движение

11 января 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: Полиция Красноярья

В Красноярске пенсионерка погибла после того, как попыталась попасть в автобус. Об этом рассказали в сообществе «Полиция Красноярья».

Инцидент произошёл на ул. Глинки. Водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры зашли внутрь, и начал движение. 63-летняя женщина не сумела зайти и её зажало в дверях. После того как автобус поехал, женщина упала на улицу и попала под колёса автобуса. От полученных травм она скончалась на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге детей не пустили в автобус в 30-градусный мороз.