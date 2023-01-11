В Сибири пенсионерка погибла после того, как её зажало в дверях автобуса
Водитель не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон, и начал движение
11 января 2023, 15:21, ИА Амител
В Красноярске пенсионерка погибла после того, как попыталась попасть в автобус. Об этом рассказали в сообществе «Полиция Красноярья».
Инцидент произошёл на ул. Глинки. Водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры зашли внутрь, и начал движение. 63-летняя женщина не сумела зайти и её зажало в дверях. После того как автобус поехал, женщина упала на улицу и попала под колёса автобуса. От полученных травм она скончалась на месте.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге детей не пустили в автобус в 30-градусный мороз.
Комментарии 11