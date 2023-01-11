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В Сибири пенсионерка погибла после того, как её зажало в дверях автобуса

Водитель не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон, и начал движение

11 января 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: Полиция Красноярья
Фото: Полиция Красноярья

В Красноярске пенсионерка погибла после того, как попыталась попасть в автобус. Об этом рассказали в сообществе «Полиция Красноярья».

Инцидент произошёл на ул. Глинки. Водитель автобуса не убедился в том, что все пассажиры зашли внутрь, и начал движение. 63-летняя женщина не сумела зайти и её зажало в дверях. После того как автобус поехал, женщина упала на улицу и попала под колёса автобуса. От полученных травм она скончалась на месте.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге детей не пустили в автобус в 30-градусный мороз.

 

Комментарии 11

  • жуть !!!
    11 января, Гость   Ответить
  • Да таких горе-водил и у нас в Барнауле полно. А в маршрутках вообще сколько раз было, сначала рванет с остановки, как на Формуле-1, и только потом двери закрывает.
    11 января, Гость   Ответить
  • Видимо просто хотел уехать и не везти пенсионерку. У нас так постоянно. Прям перед носом у пожилых закрывают двери и уезжают. А тут видимо пенсионерка сделала рывок, но до конца не успела.
    11 января, Гость   Ответить
  • А еще плату повышают, уровень человечности повысьте сначала
    11 января, Гость   Ответить
  • В Барнауле всегда так было - люди еще заходят в автобус, двери еще не закрылись, а автобус УЖЕ начинает движение.
    11 января, Гость   Ответить
  • засудят? реальный дадут срок?
    11 января, Гость   Ответить
  • Мимо меня автобус 53 пролетел на Балтийской - не захотел останавливаться . А ведь мороз... Водители совсем обнаглели.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, почему "засудят"? Немного посудят, может даже и осудят. Но срок, к сожалению, не дадут.
    11 января, Гость   Ответить
  • Блин, не дал бабке дожить, изверг
    12 января, Гость   Ответить
  • Не оправдываю водителя, но посмотрите видео, прежде чем брызгать ядом. Бабуля стояла крутила головой и вообще не проявляла желания заходить в автобус. Начала забираться медленно и неуклюже, когда двери начали закрываться. Водитель, видимо, в это время смотрел уже в зеркало на выезд с остановки. Неосторожность - да, но примеры с "пролетел 53" и по "горе-водил" неуместны.
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, и по "горе-водил" неуместны. --- Очень уместны, ведь такие есть. Если не верите, попробуйте с недельку по 2 раза в день на газельках поездить, один так точно такой попадется.
    12 января, Гость   Ответить
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