В Сибири женщина-водитель выехала на «встречку» и погибла при столкновении с Honda
Авария случилась на трассе Р-255 в Красноярском крае
9 июня 2022, 11:15, Никита Черников
Женщина погибла в ДТП на федеральной трассе в Красноярском крае, сообщили в региональном ГУ МВД.
Авария случилась 9 июня в 08:00 на 778-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».
По данным полиции, женщина-водитель ехала на Toyota Platz в направлении Красноярска со стороны Ачинска и во время обгона выехала на «встречку», где столкнулась с Honda Accord.
«В результате ДТП водитель Toyota, женщина 1975 года рождения, погибла на месте ДТП», — говорится в сообщении.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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