В Сибири женщина-водитель выехала на «встречку» и погибла при столкновении с Honda

Женщина погибла в ДТП на федеральной трассе в Красноярском крае, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария случилась 9 июня в 08:00 на 778-м километре автодороги Р-255 «Сибирь».

По данным полиции, женщина-водитель ехала на Toyota Platz в направлении Красноярска со стороны Ачинска и во время обгона выехала на «встречку», где столкнулась с Honda Accord.

«В результате ДТП водитель Toyota, женщина 1975 года рождения, погибла на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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