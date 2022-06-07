На Алтае два человека пострадали при падении автомобиля в канаву

Два человека пострадали при опрокидывании легкового автомобиля в селе Манжерок Майминского района Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 6 июня около 17:40. 25-летняя жительница Кузбасса за рулём Mitsubishi ASX не справилась с управлением и съехала в канаву, где машина перевернулась.

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«В результате ДТП в приёмный покой республиканской больницы были доставлены два пассажира автомобиля, однако госпитализация им не потребовалась», — говорится в сообщении.

Возбуждать административное дело в отношении автомобилистки полицейские не стали.