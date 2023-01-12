В США сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами

Замужняя девушка часто выпивала, вела интимные переписки и занималась сексом прямо в отделении полиции

12 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Несколько сотрудников полиции уволили в США из-за того, что они занимались сексом на рабочем месте. Зачинщицей полицейского разврата стала одна из сотрудниц.

Замужняя девушка вела с коллегами интимные переписки, а затем с шестью из них занималась сексом прямо в отделении полиции. Всё это происходило в рабочее время, сообщает Daily Mail.

Мэр города Ла-Верн Джейсон Коул узнал о происходящем в участке и поручил провести проверку.

Восемь полицейских получили штрафы за неподобающее поведение, а некоторых уволили.

Коллеги замужней сотрудницы рассказали, что она часто выпивала, на вечеринке однажды обнажила грудь перед присутствующими, а также пугала людей прикладыванием пистолета к голове.