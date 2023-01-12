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В США сотрудницу полиции уволили за секс с шестью коллегами

Замужняя девушка часто выпивала, вела интимные переписки и занималась сексом прямо в отделении полиции

12 января 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Несколько сотрудников полиции уволили в США из-за того, что они занимались сексом на рабочем месте. Зачинщицей полицейского разврата стала одна из сотрудниц.

Замужняя девушка вела с коллегами интимные переписки, а затем с шестью из них занималась сексом прямо в отделении полиции. Всё это происходило в рабочее время, сообщает Daily Mail.

Мэр города Ла-Верн Джейсон Коул узнал о происходящем в участке и поручил провести проверку.

Восемь полицейских получили штрафы за неподобающее поведение, а некоторых уволили. 

Коллеги замужней сотрудницы рассказали, что она часто выпивала, на вечеринке однажды обнажила грудь перед присутствующими, а также пугала людей прикладыванием пистолета к голове.

 

 

Комментарии 15

  • блин, премию выдать надо, а не увольнять
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, премию выдать надо, а не увольнять ==== +1005000000
    12 января, Гость   Ответить
  • уволили за секс с шестью ---а что, с шестью нельзя? Вроде свободная страна, там мужику мужика можно
    12 января, Гость   Ответить
  • Интересно, а если бы это был темнокожий гей, уволили бы?
    12 января, Гость   Ответить
  • А можно фото этой сотрудницы опубликовать?
    12 января, Гость   Ответить
  • А можно фото этой - в инете погугли
    12 января, Гость   Ответить
  • капец, это новости Алтайского края или мировых извращенцев?
    12 января, Гость   Ответить
  • Это из бухгалтерии тетенька?
    12 января, Гость   Ответить
  • "а что, с шестью нельзя?" --- Гость, в рабочее время? Она же не проституткой работает, чтобы на работе вот на это время тратить.
    12 января, Гость   Ответить
  • Свобода и демократия пошла в разнос.
    12 января, Гость   Ответить
  • Замужняя девушка ... Это как?
    12 января, Гость   Ответить
  • у нас других забот нету,кроме как о б амерских шалавах писать?
    13 января, Гость   Ответить
  • чтобы на работе вот на это время тратить -- может она в обеденный перерыв
    13 января, Гость   Ответить
  • там мужику мужика можно --- у нас тоже можно, просто там это одобряется
    13 января, Гость   Ответить
  • Для США это вполне привычное дело.....А если серьезно, то наплевать на эту гребанную америку.
    13 января, Гость   Ответить
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