В Яровом мастера осудили за падение котлочиста в котлотурбинном цехе

В Алтайском крае мастера цеха МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» осудили за нарушение требований охраны труда, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошёл в феврале 2022 года. Мастер котлотурбинного цеха поручил четырём котлочистам заняться погрузочно-разгрузочными работами.

«В нарушение нормативных требований работ на высоте он не обеспечил соответствующих условий труда. При этом знал, что рабочие выполняют вспомогательную работу, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа, а также не обеспечены средствами индивидуальной защиты и удерживающими страховочными системами», — рассказали в ведомстве.

Один из рабочих, находясь на деревянном поддоне, поднятом при помощи погрузчика на высоту около трёх метров, потерял равновесие и упал, ударившись об пол. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Мастеру назначили семь месяцев исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства. При этом ему грозило до одного года лишения свободы за «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».