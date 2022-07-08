В Яровом мастера будут судить за несчастный случай с котлочистом в котлотурбинном цехе
Начальник отправил подчинённого на работы, которые он не должен был выполнять
8 июля 2022, 17:45
В Алтайском крае мастера цеха МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» будут судить за нарушение требований охраны труда, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл в феврале 2022 года. Мастер котлотурбинного цеха поручил четырём котлочистам заняться погрузочно-разгрузочными работами.
«В нарушение нормативных требований работ на высоте он не обеспечил соответствующих условий труда своим подчинённым. При этом он знал, что рабочие выполняют вспомогательную работу, не имеют соответствующей квалификации и не прошли требуемого обучения и инструктажа, а также не обеспечены средствами индивидуальной защиты и удерживающими страховочными системами», — рассказали в ведомстве.
Один из рабочих, находясь на деревянном поддоне, поднятом при помощи погрузчика на высоту около трёх метров, потерял равновесие и упал, ударившись об пол. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.
Мастеру цеха грозит до одного года лишения свободы за «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
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