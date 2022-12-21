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В Заринске безработный рецидивист ворвался в киоск и украл 6500 рублей

Угрожая продавцу насилием, злоумышленник забрал деньги и скрылся

21 декабря 2022, 10:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

57-летний владелец одного из киосков в Заринске обратился в полицию и рассказал о том, что его ограбили. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По словам мужчины, неизвестный ворвался в павильон и под угрозой применения насилия забрал из кассы 6500 рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Задержали мужчину по горячим следам. Преступником оказался ранее судимый безработный местный житель 1985 года рождения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Комментарии 2

  • Ну вот, за 6500 руб. лет на 8 поедет. Не рационально.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Не рационально.-----норм. и так не работал. а тут режим дня, горячее трехразовое питание. теплые кровати)))
    21 декабря, Гость   Ответить
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