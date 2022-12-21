В Заринске безработный рецидивист ворвался в киоск и украл 6500 рублей
Угрожая продавцу насилием, злоумышленник забрал деньги и скрылся
21 декабря 2022, 10:55, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
57-летний владелец одного из киосков в Заринске обратился в полицию и рассказал о том, что его ограбили. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По словам мужчины, неизвестный ворвался в павильон и под угрозой применения насилия забрал из кассы 6500 рублей. После этого злоумышленник скрылся.
Задержали мужчину по горячим следам. Преступником оказался ранее судимый безработный местный житель 1985 года рождения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
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