В Заринске безработный рецидивист ворвался в киоск и украл 6500 рублей

Угрожая продавцу насилием, злоумышленник забрал деньги и скрылся

21 декабря 2022, 10:55, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

57-летний владелец одного из киосков в Заринске обратился в полицию и рассказал о том, что его ограбили. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По словам мужчины, неизвестный ворвался в павильон и под угрозой применения насилия забрал из кассы 6500 рублей. После этого злоумышленник скрылся.

Задержали мужчину по горячим следам. Преступником оказался ранее судимый безработный местный житель 1985 года рождения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Разбой».