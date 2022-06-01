Вандалы устроили погром на алтайском кладбище

В Республике Алтай неизвестные повредили 40 захоронений на кладбище вблизи села Усть-Кокса, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас злоумышленников ищут правоохранители, проводят оперативно-разыскные мероприятия.

«Сотрудниками полиции <...> проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к повреждению 40 надгробных плит и крестов на территории кладбища», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

В мае в селе Павловск Алтайского края хулиганы испортили общественную собственность на набережной, но были пойманы проезжавшими мимо таксистами.