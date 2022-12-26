Владелец кемеровского приюта, где погибли 22 человека, признал свою вину

Мужчину заключили под стражу, а также задержали пожарного инспектора

26 декабря 2022, 14:51, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Организатор кемеровского приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека, полностью признал свою вину в случившемся. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что мужчину отправили под стражу. Также известно о задержании пожарного инспектора.

Напомним, частный приют, который не был официально зарегистрирован, сгорел в ночь на 24 декабря на Таврической улице в столице Кузбасса.

Помимо 22 погибших, шесть человек пострадали, двое из них получили ожоги и находятся в тяжёлом состоянии.