Владелец кемеровского приюта, где погибли 22 человека, признал свою вину
Мужчину заключили под стражу, а также задержали пожарного инспектора
26 декабря 2022, 14:51, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Организатор кемеровского приюта, при пожаре в котором погибли 22 человека, полностью признал свою вину в случившемся. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что мужчину отправили под стражу. Также известно о задержании пожарного инспектора.
Напомним, частный приют, который не был официально зарегистрирован, сгорел в ночь на 24 декабря на Таврической улице в столице Кузбасса.
Помимо 22 погибших, шесть человек пострадали, двое из них получили ожоги и находятся в тяжёлом состоянии.
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