Влетел в лесовоз. Подробности ДТП в алтайском селе, где пенсионер разогнался перед поворотом

В Алтайском крае водитель и пассажирка автомобиля пострадали в ДТП с грузовой машиной, сообщает региональное МВД.

Напомним, ДТП произошло во вторник днём, 29 ноября, в селе Шадринцево Тальменского района.

«72-летний водитель на автомобиле Chevrolet Niva, двигаясь со стороны села Новотроицк в направлении села Черемушкино, не правильно выбрал скорость движения и не учёл дорожные условия. В результате не справился с управлением и допустил столкновение с движущейся во встречном направлении грузовой машиной МАЗ с прицепом», — рассказали в ведомстве.

Водителя автомобиля и его 68-летнюю пассажирку госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.