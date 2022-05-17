Во Владивостоке задержали пьяного жителя Алтайского края, который разнёс оборудование аэропорта

Во Владивостоке полицейские задержали пьяного жителя Алтайского края, который разгромил оборудование аэропорта, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Мужчина собирался ночным рейсом улететь в Петропавловск-Камчатский, однако по неизвестной причине садиться в самолёт он отказался.

«Находясь в нетрезвом состоянии, он спустился в зону хранения багажа и умышленно повредил стационарную рамку металлодетектора, монитор и системный блок рабочего компьютера. После того как полицейские доставили правонарушителя в комнату для административно задержанных, он также сломал установленное там оборудование для видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

За мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом виде в отношении дебошира составили административные протоколы. Также ему грозит уголовная ответственность.

Ранее полицейские завели дело в отношении жителя Барнаула, который поджёг кафе в местном парке.