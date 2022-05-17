Полицейские завели дело в отношении мужчины, который спалил кафе в барнаульском парке «Эдельвейс»

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Барнаула, который поджёг деревянное кафе в парке «Эдельвейс», сообщает «МВД Медиа».

39-летний мужчина уволился из заведения из-за разногласий с работодателем, а затем решил поджечь кафе. Но сделать всё незаметно ему не удалось — злоумышленник попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Согласно записи, сначала он безуспешно пытался поджечь паклю между брёвнами, а затем плеснул жидкостью для розжига в угол веранды и поджёг. После этого здание вспыхнуло, а горожанин скрылся.

Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении него завели дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), а также поместили его под домашний арест.

По предварительным данным, ущерб от действий поджигателя составил почти 1,5 млн рублей.

Напомним, кафе в «Эдельвейсе» сгорело в ночь на 14 мая. Возгорание ликвидировали на площади 150 кв. м, к тушению привлекались 38 человек и девять единиц техники. В МЧС тогда вероятной причиной произошедшего назвали поджог. Вскоре также стало известно, что мужчина решил спалить заведение, так как ему не выплатили долги по зарплате.