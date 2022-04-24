Водитель иномарки перевернул автомобиль при попытке объехать яму в Барнауле

В ночь на 24 апреля в Барнауле автомобиль Infinity перевернулся на дороге возле дома по улице Малахова, 45. По словам очевидцев, которые опубликовали снимок в сообществе Barnaul 22, «размот» произошел рядом с автобусной остановкой «Бия».

По информации канала «В курсе 22», предварительно, водитель хотел объехать яму, однако не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Напомним, что аналогичный случай произошел этой же ночью в другой части Барнаула. По сообщениям в соцсетях, подростки разогнались на машине до 180 км/ч и перевернулись возле кладбища.