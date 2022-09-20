Водитель сбил корову и слетел с трассы в Алтайском крае
Автомобилист в результате происшествия отделался ушибами
20 сентября 2022, 10:05, Илья Звягинцев
Водитель 1973 года рождения сбил корову на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Авария произошла в 06:30 на автодороге К-03 в районе 67-го километра. Водитель на автомобиле Nissan Bluebird врезался в корову, после чего съехал с трассы.
В результате аварии мёртвое животное осталось лежать на дороге, а автомобилист отделался ушибами.
Его отвезли в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай пьяный водитель сел за руль и улетел в кювет.
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