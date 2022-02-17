Водитель выехал на "встречку". Стали известны подробности аварии с участием скорой помощи на Алтае

В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием машины скорой помощи в Алтайском крае. Оказалось, что водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения.

Скорая помощь двигалась в сторону Барнаула и выехала на “встречку”, где столкнулась с Volkswagen.

В результате аварии пострадали шесть человек. Им оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее информация об инциденте появилась в социальных сетях. Автомобиль медиков получил серьёзные повреждения.