Водитель выехал на "встречку". Стали известны подробности аварии с участием скорой помощи на Алтае
В результате столкновения УАЗа с иномаркой пострадали шесть человек, которых госпитализировали в медучреждение
17 февраля 2022, 09:21, Илья Звягинцев
В ГИБДД рассказали подробности аварии с участием машины скорой помощи в Алтайском крае. Оказалось, что водитель УАЗа выехал на полосу встречного движения.
Скорая помощь двигалась в сторону Барнаула и выехала на “встречку”, где столкнулась с Volkswagen.
В результате аварии пострадали шесть человек. Им оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее информация об инциденте появилась в социальных сетях. Автомобиль медиков получил серьёзные повреждения.
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