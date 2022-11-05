Водитель «Жигулей» насмерть сбил девушку в Славгороде
По словам очевидцев, погибшая могла быть пьяна
5 ноября 2022, 10:36, Илья Звягинцев
В Славгороде женщина погибла в результате ДТП. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Трагедия произошла в ночь с 4 на 5 ноября. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 в частном секторе наехал на женщину в возрасте около 35 лет.
В результате происшествия горожанка скончалась от полученных травм.
По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Барнауле.
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