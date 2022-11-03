Два автомобиля такси столкнулись на выезде из алтайского города
Очевидцы сообщают о пострадавших
3 ноября 2022, 10:45, Никита Черников
Автомобили с опознавательными знаками служб такси «Яндекс Go» и «Максим» столкнулись в Бийске. Об этом сообщили в паблике «Бийск 22».
Авария случилась утром 3 ноября на выезде из наукограда в сторону Барнаула. На опубликованных кадрах можно заметить, что обе машины получили серьёзные повреждения. Очевидцы сообщают о пострадавших.
Фото: аварком «Авто эксперт» / «Бийск 22»
На месте аварии работают спецслужбы. Движение затруднено. При каких обстоятельствах случилось ДТП, пока неизвестно.
Кадр из видео / аварком «Авто эксперт» / «Бийск 22»
Накануне в Бийске пешеход пнул машину скорой помощи, которая, двигаясь с включённой сиреной, не пропустила его на пешеходном переходе.
Недовольный бийчанин пнул машину скорой помощи с включенной сиреной, которая не пропустила его на пешеходном переходе
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