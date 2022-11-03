Два автомобиля такси столкнулись на выезде из алтайского города

Автомобили с опознавательными знаками служб такси «Яндекс Go» и «Максим» столкнулись в Бийске. Об этом сообщили в паблике «Бийск 22».

Авария случилась утром 3 ноября на выезде из наукограда в сторону Барнаула. На опубликованных кадрах можно заметить, что обе машины получили серьёзные повреждения. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Фото: аварком «Авто эксперт» / «Бийск 22»

На месте аварии работают спецслужбы. Движение затруднено. При каких обстоятельствах случилось ДТП, пока неизвестно.

Кадр из видео / аварком «Авто эксперт» / «Бийск 22»

Накануне в Бийске пешеход пнул машину скорой помощи, которая, двигаясь с включённой сиреной, не пропустила его на пешеходном переходе.