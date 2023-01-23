Воры под видом соцработников похитили у алтайской пенсионерки 560 тысяч рублей

Подозреваемых поместили под стражу

23 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Троицком районе Алтайского края задержали двух человек, причастных к краже 560 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в региональном МВД.

Потерпевшая 1948 года рождения рассказала, что днём к ней пришли незнакомцы и представились сотрудниками социальной сферы. Они начали убеждать женщину пройти медобследование и ответить на вопросы о состоянии здоровья.

"Пока один человек вёл беседу, второй похитил деньги", – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбудили дело о краже в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Также их заключили под стражу.

Ранее полицейские предупредили, что мошенники стали звонить жителям Алтайского края от лица медработников и обманывать их по схеме "ваш родственник попал в беду или ДТП".