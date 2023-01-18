Восьмерых человек эвакуировали во время пожара в бийской пятиэтажке

На месте работали 12 спасателей

18 января 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Восьмерых человек эвакуировали из пятиэтажного дома во время пожара в Бийске, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился поздним вечером 17 января на улице Социалистической. Точный адрес в ведомстве не назвали.

"Прибывшими пожарными подразделениями была немедленно организована эвакуация граждан, звеньями газодымозащитников из зоны задымления было выведено восемь человек. На месте работали 12 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали семь пожаров, пять из них – в жилом секторе.