Восьмерых человек эвакуировали во время пожара в бийской пятиэтажке
На месте работали 12 спасателей
18 января 2023, 15:05, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Восьмерых человек эвакуировали из пятиэтажного дома во время пожара в Бийске, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Инцидент случился поздним вечером 17 января на улице Социалистической. Точный адрес в ведомстве не назвали.
"Прибывшими пожарными подразделениями была немедленно организована эвакуация граждан, звеньями газодымозащитников из зоны задымления было выведено восемь человек. На месте работали 12 человек личного состава", – говорится в сообщении.
Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали семь пожаров, пять из них – в жилом секторе.
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