Воздушные массы с Северного Ледовитого океана принесут заморозки на Алтай

В ближайшие дни температура в регионах Западной Сибири будет ниже нормы

21 августа 2022, 14:20, Никита Черников

Похолодание грозит Алтайскому краю и другим регионам Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, из-за затока холодного воздуха с Северного Ледовитого океана столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов.

«К востоку от европейской территории, в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве — там температура ниже нормы. В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью [будет] до -1 градуса. В Хакасии — до -2 [градусов], в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до -3», — цитирует ТАСС специалиста.

Ранее синоптики рассказали, когда на Алтай вернётся тёплая погода.

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