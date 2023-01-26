Второе дело завели на сибирячку, у которой двое детей погибли при пожаре

Два года мать "ненадлежащим образом исполняла свои обязанности"

26 января 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении матери двоих детей, погибших при пожаре в пятиэтажке, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, двухлетний мальчик и годовалая девочка погибли при пожаре 20 декабря 2022 года. Мать оставила детей в квартире со своей подругой, однако та ушла в салон красоты. 22 декабря детей похоронили, причём отец и мать устроили раздельные поминки, поскольку обвиняют друг друга.

"Возбуждено уголовное дело по признакам "неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем". Установлено, что с сентября 2020 года по декабрь 2022 мать ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию детей. Оставляла их в опасных условиях, без присмотра, с малознакомыми людьми в арендованных квартирах с антисанитарией", – рассказали изданию в региональном СК.

Няню обвинили в "причинении смерти по неосторожности двум и более лицам". Сейчас она находится в СИЗО.