За 2022 год в Барнауле произошло 73 ДТП с участием пассажирского транспорта

За 11 месяцев 2022 года на территории Барнаула зарегистрировано 73 ДТП с участием пассажирского транспорта. Как рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД, в них погиб один человек, а ещё 94 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Напомним, что сегодня сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». Цели акции: снижение числа ДТП, обеспечение безопасности дорожного движения, проведение индивидуально-профилактической работы с водителями.

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Новости Барнаула В Барнауле полиция провела рейд среди водителей автобусов и выявила 21 нарушение

Правоохранители в это время выявили 21 нарушение среди водителей автобусов.