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За какой "конфликт интересов" могли уволить замглавы Минздрава Алтайского края

Предположительно, сын Константина Гордеева может возглавлять компанию, которая получила контракт на разработку проектной документации на капремонт Троицкой ЦРБ почти на 1 млн рублей

24 января 2023, 22:11, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru
Фото: zdravalt.ru

Во вторник, 24 января, губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения региона Константина Гордеева. Причиной стала утрата доверия — чиновник не исполнил "обязанности по своевременному направлению уведомления о возникшем конфликте интересов, не приняты меры по недопущению и урегулированию конфликта интересов". Вместе с тем в правительстве регионе не уточнили, какой именно конфликт интересов мог привести к произошедшему. Как сообщает "Банкфакс", он может быть вызван компанией, которую, предположительно, возглавляет его сын.

Речь идет о фирме из Барнаула "Приоритетные проекты". Ее гендиректором числится Виктор Константинович Гордеев, а учредителем выступает Ирина Гордеева — так зовут супругу уволенного чиновника. Сама компания работает всего полтора года, однако ей уже удалось получить четыре государственных контракта. Один из них — разработка проектной документации на капремонт Троицкой ЦРБ, стоимость работ по которой составила чуть более 995 тысяч рублей. Завершить работы должны в январе 2023 года.

Сам Гордеев курировал в Минздраве несколько отделов — планово-финансовый, контрактной службы, финансового контроля и других.

"Упоминаний его имени в протоколах комиссии, которая определяла поставщика по вышеупомянутому конкурсу, нет, однако это не исключает возможности у Гордеева влиять на подобного рода процедуры. Любопытно, что в карточке закупки о капремонте Троицкой ЦРБ не названо имя председателя конкурсной комиссии", — пишет издание.

Напомним, что проверка в отношении Гордеева началась после представления прокурора края об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. После него свою проверку провела орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона и в связи с рекомендацией комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

 

Комментарии 4

  • Жадность фраера сгубила ...
    25 января, Гость   Ответить
  • Он конечно достоин недоверия, впрочем, как и остальные, пока еще не осужденные...
    25 января, Гость   Ответить
  • Ненасытные, когда ж они уже нахватаются
    25 января, Гость   Ответить
  • Бред, это нормальная рыночная стоимость проекта. За 10 000 никто не будет делать. Не ищите во всем коррупцию.
    25 января, Гость   Ответить
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