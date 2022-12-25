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Забрал у ребенка деньги. Жительница Барнаула обвиняет водителя маршрутки

По словам горожанки, её сыну пришлось оплачивать проезд за своего друга

25 декабря 2022, 10:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула обвинила водителя маршрутки в том, что он отобрал деньги у ребёнка. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам горожанки, ребёнок поехал на учёбу со своим другом в маршрутке № 50. На остановке он рассчитался и вышел, но его друг остался внутри.

«По его словам, вдруг открывается задняя дверь, оттуда выбегает мужчина и скрывается. Мой сын остаётся в недоумении и продолжает ждать друга на остановке, когда тот всё-таки выйдет из маршрутки», — рассказала женщина.

Она добавила, что в это время водитель маршрутки взял у друга её сына 100 рублей и не стал возвращать сдачу, аргументировав это тем, что мальчик должен рассчитаться за «своего друга», который выбежал в заднюю дверь.

Комментарии 13

  • Ни чего вы с перевозчиками не сделаете Им дают выделенки, поднимают ценник, разрешают кататься по выгодного для них режиму... А за население Барнаула ни одна чинушка не вступился Потаму как не будут рубить сук на котором сидат и кормятся
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Совсем очумели!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Хватит высасывать жалобы из пальца. Мамашам явно делать нечего, шли работать бы что ли?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Потаму как не будут рубить сук --их надо не рубить а хорошо штрафовать!!!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Хватит высасывать жалобы из пальца. ---о водитель маршрутки вылез!!!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • надо найти и наказать
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Совсем ополоумели, всех собак готовы вешать на водителей, история высосана из пальца.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Несколько раз видел беспредел со стороны водителей... а что сделаешь( что не сделай ты виноват будешь
    25 декабря, Гость   Ответить
  • С трудом верится что всё так и было. Как обычно автор что нибудь недописал или сам что то сочинил. А водителя понимаю,большинство пассажиров у нас дрянь.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Штрафовать рублей на сто, не более. Что бы водители почувствовали, что возят всё таки не простых барнаульцев, а денежные мешки.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • "Мамашам явно делать нечего, шли работать бы что ли?" --- Гость, пусть тебя ограбят. Или твою мамашу. Вот посмотрим тогда, как ты завопишь.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "история высосана из пальца" --- Гость, а я верю в эту историю. Потому что много-много-много раз встречались подобные водители, нарушающие закон.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да я из - за 100руб. даже головы не поверну, а тем более взять телефон, строчить жалобы...фууу. Надеюсь водитель вернул отпрыску яжмамки 100руб.? Водила, верни ей 100руб., а то она ж изведётся вся. Да ошибся он, скорее всего, будет мараться из- за этих копеек
    26 декабря, Гость   Ответить
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