Забрал у ребенка деньги. Жительница Барнаула обвиняет водителя маршрутки

По словам горожанки, её сыну пришлось оплачивать проезд за своего друга

25 декабря 2022, 10:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула обвинила водителя маршрутки в том, что он отобрал деньги у ребёнка. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам горожанки, ребёнок поехал на учёбу со своим другом в маршрутке № 50. На остановке он рассчитался и вышел, но его друг остался внутри.

«По его словам, вдруг открывается задняя дверь, оттуда выбегает мужчина и скрывается. Мой сын остаётся в недоумении и продолжает ждать друга на остановке, когда тот всё-таки выйдет из маршрутки», — рассказала женщина.

Она добавила, что в это время водитель маршрутки взял у друга её сына 100 рублей и не стал возвращать сдачу, аргументировав это тем, что мальчик должен рассчитаться за «своего друга», который выбежал в заднюю дверь.