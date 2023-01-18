Заочно арестован развивавший игорный бизнес на Алтае бизнесмен

Рашида Таймасова объявили в международный розыск

18 января 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Построивший первое казино в игорной зоне России бизнесмен Рашид Таймасов заочно арестован и объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, пишет ТАСС.

В пресс-службе Мещанского суда Москвы изданию уточнили, что Таймасова арестовали на два месяца с момента передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации, а также с момента задержания в стране.

В 2004 году Таймасов возглавил принадлежавшее казанской строительной группе "Сувар" ООО "Роял тайм", которое развивало игорный бизнес в Татарстане. В 2006-2008 годах бизнесмен руководил казанским гостинично-развлекательным комплексом "Ривьера", а затем создал ООО "Роял тайм групп", которое управляло казино недалеко от Нижнекамска.

Однако в 2009 году игорную деятельность в России ограничили специальными игорными зонами, запретив такой вид бизнеса в Татарстане. В итоге в 2010-м Таймасов стал резидентом игорной зоны "Азов-Сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области и открыл там казино "Оракул". В 2010-х "Роял Тайм" параллельно с другими проектами развивал игорный бизнес в Алтайском крае. В 2018 году Таймасова признали банкротом, писал "Ъ".