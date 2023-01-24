Застрелили верблюда, затоптавшего сторожа в Омской области

Для этого наняли жителей соседней деревни

24 января 2023, 12:00, ИА Амител

В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Верблюд, находившийся на территории, затоптал 51-летнего сторожа – от полученных травм мужчина скончался в больнице. Как выяснилось позже, сторож ударил верблюда кулаком, после чего животное напало на него.

"Приехал директор базы. Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана", – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в деятельности охотничьей базы. Омский СК проводит доследственную проверку.