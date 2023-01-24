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Застрелили верблюда, затоптавшего сторожа в Омской области

Для этого наняли жителей соседней деревни

24 января 2023, 12:00, ИА Амител

В Омской области застрелили верблюда, который насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Верблюд, находившийся на территории, затоптал 51-летнего сторожа – от полученных травм мужчина скончался в больнице. Как выяснилось позже, сторож ударил верблюда кулаком, после чего животное напало на него.

"Приехал директор базы. Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана", – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства в деятельности охотничьей базы. Омский СК проводит доследственную проверку.

Комментарии 6

  • Жестоко, однако. Верблюда жаль, сторожа -нет. Получил по заслугам.
    24 января, Гость   Ответить
  • Верблюд был умный, а сторож - глупый. Но умного верблюда застрелили.
    24 января, Гость   Ответить
  • Сторож этот точно трезвый был на рабочем месте?
    24 января, Гость   Ответить
  • Дикари. Один дикарь ударил верблюда и поплатился за это. Другой убил верблюда на основании того, что это его вещь! И не надо тут сравнивать с баранами или быками. Тех специально для мяса выращивают. А верблюда застрелили из-за урода-сторожа.
    24 января, Гость   Ответить
  • Директор базы - отморозок такой же, как сторож, которого он нанял.
    24 января, Гость   Ответить
  • Согласна со всеми комментаторами, которые ЗА верблюда.
    24 января, Гость   Ответить
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