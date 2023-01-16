Прощание с погибшим при тушении ТЦ "Успех" пожарным пройдет в Рубцовске

Провожать в последний путь спасателя будут в среду, 18 января

16 января 2023, 19:17, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Прощание с погибшим в Барнауле пожарным Евгением Рябинским пройдёт в Рубцовске в среду, 18 января. Об этом сообщает "В курсе 22".

Проводить в последний путь спасателя можно будет в 12:00 в прощальном зале на улице Октябрьской, 125.

Напомним, пожар произошёл ночью 9 января – на третьем этаже загорелся склад с резиной. Площадь возгорания составила 500 кв. метров. При тушении пострадал пожарный – отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей, его состояние оценили как тяжёлое, он находился в коме в отделении токсикологии БСМП № 2. 15 января он скончался.

Ранее сообщили, что пожарные на третьем этаже проверяли помещения на наличие людей, в это время произошёл выброс пламени. Температура подскочила до 900 градусов, у скончавшегося спасателя, который шёл первым, расплавилась маска.