На Алтае у энергетиков сгорело здание из-за неисправности в отоплении

Предварительная причина случившегося — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

16 января 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

Крупный пожар произошёл в селе Романово в Алтайском крае. О происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло поздно вечером 15 января в одноэтажном административном здании местного предприятия по улице Захарова. Пожарные локализовали огонь на площади около 300 кв. м.

Пострадавших в результате пожара нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что из горящей многоэтажки в Барнауле эвакуировали 11 человек.