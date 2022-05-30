Женщина на иномарке сбила пятилетнего мальчика в Горном Алтае

Пятилетний мальчик был сбит автомобилем в Республике Алтай, сообщили в МВД по региону.

Происшествие случилось вечером 29 мая в селе Чемал. 56-летняя женщина — водитель Renault Logan наехала на ребёнка, когда тот выбежал на дорогу из-за стоящего на парковке автомобиля.

«В результате ДТП в приёмный покой Чемальской районной больницы был доставлен малолетний пешеход. Госпитализация не потребовалась. Дорожные условия в норме. Водитель трезвая», — рассказали в полиции.

Заводить административные дела в отношении участников происшествия правоохранители не стали.

Ранее 11-летний ребёнок за рулём автомобиля сбил водителя мопеда в Барнауле.