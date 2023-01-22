Женщина приехала в гости к знакомым под Новосибирск и пропала

В день исчезновения она вышла из дома, но не взяла с собой никаких вещей

22 января 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

35-летняя женщина пропала в Новосибирской области. Об этом рассказали поисковики отряда "Лиза Алерт".

"Женщина была в посёлке в гостях. В день пропажи рано утром вышла из дома, не взяв с собой ничего: ни деньги, ни документы, ни телефон", – рассказал представитель отряда журналисту НГС.

Очевидцы заметили, что женщина выходит из посёлка, но неизвестно, куда она отправилась дальше.

Приметы пропавшей: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы рыжие, глаза зеленые. Была одета в удлинённый пуховик с капюшоном молочного цвета, чёрные джинсы, чёрные ботинки.

Информацию о местоположении женщины можно передать по телефонам 112 или 8 800 700-54-52.